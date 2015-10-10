Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Слуцкий: «Силы перед Черногорией не экономили»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итог прошедшего матча 9-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против команды Молдавии (2:1).

    – Изначально понятно, что мы настраивались на комбинационную игру с большим количеством позиционных атак, – сказал Слуцкий. – Но первый тайм показал, что делать это было сложно – из-за качественной обороны соперника и не лучшего состояния поля. Во втором тайме пришлось перестроить игру, делать ставку на длинные передачи и «стандарты». Приятно, что это сыграло. Неприятностью стал гол соперника на последних минутах, создавший нервную концовку. Одержали заслуженную победу, ребята большие молодцы.

    – Что со Смольниковым?

    – У него повреждение приводящей мышцы. Она беспокоила его еще до игры, и в итоге он не смог продолжить матч.

    – Не было желания сэкономить силы перед Черногорией?

    – Нет, это ложное ощущение. В первом тайме не очень удавались определенные вещи и пришлось перестраиваться, но ни о какой экономии даже речи быть не могло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ele13
    1444426386
    Сборная все-таки немного вяло и сумбурно играла, без выдумки. Но главное победили, другое вторично!
    Ответить
    Z O D I A C
    1444426948
    Слуцкий: «Силы перед Черногорией не экономили» ___ То-то я заметил, как наши быстро и мощно комбинировали, аж из штанов выпрыгивали, особенно Кокорин. Хотя чего там экономить? Последние лет 20 только и видим "пешеходную" игру, за исключением того самого Евро и нескольких отдельно взятых матчей.
    Ответить
    Вомбат
    1444427055
    Не о том спрашиваете. Надо о том, что в основе делает Кокорин и зачем вышел Глушаков. Никто ведь не понял зачем они были на поле, особенно второй. Чтобы отдать центр поля молдаванам и привезти себе гол? Ау, Слуцкий?
    Ответить
    HardPony
    1444428722
    кококорин самый бесполезный футболист.давно уже не надежда сборной и ру футбола. просрал все взамен на баблинское. нахер это г вообще выпускают. смолова лучше.
    Ответить
    Смит80
    1444452713
    С Игорем не хорошо получается... Проходы по бровке придется Кузе проводить и на Дзюбу забрасывать... Черногория не Молдова, мне думается игра будет нервная... там нужно 3 очка. Ротация Кокорин - Смолов. Справа может - Саша Самедов сыграть.
    Ответить
    ologreds
    1694997019
    numo444908
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+