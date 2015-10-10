Слуцкий: «Силы перед Черногорией не экономили»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итог прошедшего матча 9-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против команды Молдавии (2:1).

– Изначально понятно, что мы настраивались на комбинационную игру с большим количеством позиционных атак, – сказал Слуцкий. – Но первый тайм показал, что делать это было сложно – из-за качественной обороны соперника и не лучшего состояния поля. Во втором тайме пришлось перестроить игру, делать ставку на длинные передачи и «стандарты». Приятно, что это сыграло. Неприятностью стал гол соперника на последних минутах, создавший нервную концовку. Одержали заслуженную победу, ребята большие молодцы.

– Что со Смольниковым?

– У него повреждение приводящей мышцы. Она беспокоила его еще до игры, и в итоге он не смог продолжить матч.

– Не было желания сэкономить силы перед Черногорией?

– Нет, это ложное ощущение. В первом тайме не очень удавались определенные вещи и пришлось перестраиваться, но ни о какой экономии даже речи быть не могло.