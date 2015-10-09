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    • России осталось заработать одно очко, чтобы выйти на Евро-2016

    России осталось заработать одно очко, чтобы выйти на Евро-2016

    Сборной России в матче последнего тура отбора Евро-2016 против Черногории необходимо заработать одно очко, чтобы оформить выход в финальную часть турнира.

    В таком случае, при равенстве очков со сборной Швеции, которая на своем поле примет Молдавию, у нашей сборной будет преимущество по личным встречам. Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1, а во втором россияне были сильнее – 1:0.

    Матч Россия – Черногория состоится 12 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи – 19:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 23:55
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    Комментарии (8)
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    Z O D I A C
    1444426509
    Самое время наступить на грабли.
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    Semargl18
    1444437820
    это плохо по практике нам нужна только победа а то пролетаем..
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    ARAX
    1444438832
    Все будет нормально...А то два Очка не Эстетично!!!
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    Добрый Бобер
    1444458718
    Ни в коем случае не сообщать это футболистам!
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    Старый Пью
    1444458899
    Паникеров - к стенке!
    Ответить
    Semargl18
    1444472564
    Вангую нашим стыки
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    ologreds
    1694997019
    numo444906
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