Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Шюррле считает победу ирландцев незаслуженной

    Полузащитник сборной Германии Андре Шюррле прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2016 от Ирландии (0:1). По словам 24-летнего хавбека, соперник играл в тот футбол, в какой и хотел – девять футболистов оборонялись и ждали возможности сделать заброс.

    «Не думаю, что победа Ирландии была по-настоящему заслуженной. У нас были шансы, чтобы забить. Но следует сказать, что ирландцы сражались очень страстно, играли от всего сердца. Недооценки соперника с нашей стороны не было. Это можно было видеть с самого начала игры», – сказал немец.

    Ранее своими впечатлениями от матча поделился главный тренер немцев Йоахим Лев.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1444406341
    Незаслуженно,это когда рукой забили
    Ответить
    angol43
    1444407562
    Девять оборонялись, один караулил отскок. А пас отдал одиннадцатый!
    Ответить
    ologreds
    1694997021
    numo444883
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+