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    • Билялетдинов: «Думаю, у защитников Молдавии сегодня будет много проблем»

    Билялетдинов: «Думаю, у защитников Молдавии сегодня будет много проблем»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался относительно предстоящего матча отборочного цикла Евро-2016 с Молдавией. По словам 30-летнего футболиста, в этой встрече главное – не опуститься ниже того уровня, который был у национальной команды в игре против шведов и Лихтенштейна.

    «Епуряну, Гацкан – потери для сборной Молдавии. Но кто бы там ни играл, думаю, у нашей команды не будет проблем. Этот матч нужно выиграть, но, может быть, где-то силы и поберечь. Ведь матч с Черногорией будет самым важным. Мы сильны командными действиями именно в атаке. В целом наша команда впереди действует убедительно. Думаю, у защитников соперника будет сегодня много проблем. Наша группа атаки достаточно качественная. Она способна удивить защиту любой команды, тем более Молдавию. Думаю, мы будем играть в одного нападающего, а в стартовом составе выйдет Дзюба. Ставлю на победу сборной России со счетом 3:0», — сказал Билялетдинов.

    Напомним, матч Молдавия – Россия состоится сегодня в Кишеневе на стадионе «Зимбру» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2015 15:56
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