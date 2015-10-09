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    Хави: «Пике освистывают болельщики «Реала»

    Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался относительно болельщиков, освистывающих защитника национальной команды Жерара Пике. По словам экс-футболиста, сейчас время меньше свистеть и больше поддерживать игроков.

    «Он играет за сборную Испании, национальную команду. Те, кто его освистывают, — болельщики «Реала». Они делают это за то, что он сказал на «Камп Ноу», вот и все», — сказал Хави.

    Напомним, сегодня болельщики сборной Испании снова освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике. Произошло это уже не в столичном Мадриде, а в Логроньо, где испанцы сегодня примут сборную Люксембурга.

    Источник: AS

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    09.10.2015 13:50
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