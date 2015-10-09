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    Блаттер требует отменить решение об отстранении

    Президент ФИФА Зепп Блаттер подал протест на решение комитета по этике, который отстранил швейцарца от исполнения своих обязанностей на 90 дней. Адвокат чиновника Ричард Каллен передал письмо с протестом главе арбитражной палаты ФИФА Хансу-Йоахиму Эккерту, сообщает New York Times.

    В своем протесте Блаттер требует предоставить ему все материалы дела, которые рассматривал комитет по этике. Представители швейцарца считают, что комитет вынес свое решение на основании того, что швейцарская прокуратура открыла на него уголовное делопроизводство. Юристы настаивают на том, что вина Блаттера еще не доказана, поэтому комитет принял поспешное решение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 9 октября 2015, 09:42

      от кормушки оторвали, обратно хочет

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