Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Вацлик может сыграть вместо Чеха с Турцией или Голландией

    В одном из октябрьских отборочных матчей вместо Петра Чеха в воротах сборной Чехии может появиться Томаш Вацлик, на счету которого три игры за национальную команду.

    «Мы не говорили о том, кто будет играть в воротах в первом или во втором матче. Для меня это не имеет значения. Главное, чтобы в обеих встречах мы сыграли как одно целое», – сказал Чех.

    Напомним, что в субботу чехи встретятся дома с Турцией, а в следующий вторник – на выезде с Голландией. Сборная Чехии уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2016.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997028
    numo444758
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+