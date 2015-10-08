Вацлик может сыграть вместо Чеха с Турцией или Голландией

В одном из октябрьских отборочных матчей вместо Петра Чеха в воротах сборной Чехии может появиться Томаш Вацлик, на счету которого три игры за национальную команду.

«Мы не говорили о том, кто будет играть в воротах в первом или во втором матче. Для меня это не имеет значения. Главное, чтобы в обеих встречах мы сыграли как одно целое», – сказал Чех.

Напомним, что в субботу чехи встретятся дома с Турцией, а в следующий вторник – на выезде с Голландией. Сборная Чехии уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2016.