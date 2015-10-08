Бышовец: «О недооценке Молдавии не может быть и речи»

Заслуженный тренер СССР и бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец признался, что с оптимизмом ждет матч национальной команды против Молдавии.

«Я оптимистически настроен перед игрой с Молдавией. Футболисты российской сборной находятся в тонусе благодаря постоянным играм в еврокубках и чемпионате России. Подопечные Леонида Слуцкого переживают психологический подъем по сравнению с предыдущей встречей с молдаванами. Вокруг национальной команды нет прежней напряженности. Внутренняя атмосфера в коллективе производит хорошее впечатление.

О проблемах недооценки соперника не может быть и речи. Высокомерное отношение к более слабому сопернику – роскошь, даже для сильнейших сборных. Уверен, что наши футболисты намерены взять реванш у Молдавии за результат прошлой встречи», – сказал Бышовец.

Напомним, что матч Молдавия – Россия состоится в Кишиневе 9 октября в 21:45 по московскому времени.