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    • Гершкович: «Ни одна сборная не становилась чемпионом мира под руководством иностранца»

    Гершкович: «Ни одна сборная не становилась чемпионом мира под руководством иностранца»

    Руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович рассказал о проблемах совмещения тренером Леонидом Слуцким работы в сборной России и ЦСКА.

    «Вопрос совмещения Слуцким работы в сборной и клубе будет рассматриваться только при условии выхода на чемпионат Европы. Это будет решение тренера. Посмотрим, насколько с ним согласится исполком Российского футбольного союза (РФС). В пользу каждого из вариантов есть свои аргументы, поэтому сложно сказать, что будет более правильным.

    Слуцкий является одним из ведущих наших тренеров. Под его руководством сборная показала свои лучшие качества. В матче со Швецией (1:0) было видно, как изменился микроклимат в команде. Сейчас все футболисты едут в сборную с удовольствием. Назначение Слуцкого – очень вовремя принятое решение. Надеюсь, две оставшиеся игры команда выиграет и напрямую выйдет на чемпионат Европы.

    Все ведущие специалисты ратовали, чтобы во главе сборной стоял российский тренер. Это подтверждает и мировая практика: ни одна сборная не становилась чемпионом мира под руководством иностранца. В работе главного тренера важно понимание менталитета, психология. Никто из работавших в России иностранцев не пытался выучить русский язык. Работа же Капелло вообще вызывала тревогу», – рассказал Гершкович.

    Напомним, что Леонид Слуцкий был назначен главным тренером сборной России 7 августа вместо итальянца Фабио Капелло. Перед двумя последними матчами в турнире сборная России занимает второе место в группе G с 14-ю очками.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2015 09:49
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    Комментарии (2)
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    anri1703
    1444218264
    кто бы не пришёл он будет хорошим до поры до времени а как что не так так сразу и зп большая и тренер не очень только наши футболисты хороши увы наши футболисты не хоккеисты так что не стоит от них золото чм требовать
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    ologreds
    1694997036
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