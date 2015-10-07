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    Керимов: «Натхо не понимал того, что с ним происходит»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о травме, которую получил полузащитник армейцев Бибрас Натхо по ходу матча с «Динамо».

    «О том, что ситуация неординарная, можно было судить уже в самые первые мгновения. После сильнейшего удара головой динамовца Зобнина голова Натхо неестественно развернулась. Бибрас не ожидал такого. Было видно, что он уже падал на газон с потерей сознания. Я сразу же отправился к бровке, ждал отмашки арбитра. Подбежав к Бибрасу, обратил внимание, что он находится в состоянии грогги. Кроме того, мы сразу увидели сквозную рану, через которую обильно шла кровь.

    У Бибраса отсутствовало понимание того, что с ним происходит. Между тем, когда футболист оказался у бровки, у него появилось сильное желание вернуться на поле.

    Ни в коем случае этого нельзя было допустить! Замена была необходима. В тот момент уже не оставалось сомнений, что игрок получил черепно-мозговую травму. Кроме того, необходимо было полностью остановить кровотечение. Что мы и сделали сразу же после того, как Натхо оказался в раздевалке. Параллельно вели терапию основной травмы. Потребовалось около часа, чтобы состояние полузащитника более-менее нормализовалось. После этого мы отправились на обследование. Прежде всего, нам необходимо было понять, каков характер травмы. В итоге приняли решение, что Бибрасу лучше остаться на несколько дней в стационаре под наблюдением врачей.

    Натхо понял, что с ним произошло уже в клинике. Первым делом спросил, как закончился поединок с «Динамо». Очень обрадовался, что ЦСКА победил. Сроки возвращения в строй сможем назвать ближе к концу недели, когда оценим состояние футболиста», - рассказал врач.

    Напомним, что ЦСКА одержал победу в матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» со счетом 2:0.

    Источник: Бобсоккер

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    07.10.2015 09:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +387

      petlyra 7 октября 2015, 15:08

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Обстолб Хуембей 7 октября 2015, 13:30

      Моск жiдy отбили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 7 октября 2015, 10:17

      Поправляйся Бибрас!Ты очень нужен команде!

      1
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      Рейтинг: +13

      Бидон Молокоев > Boniel+ 7 октября 2015, 10:43

      Не нада торопиться,вот через годик-другой можно и продолжить.

      1
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