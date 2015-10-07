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    Квальярелла: «Рад помочь сборной Италии»

    Форвард сборной Италии и «Торино» Фабио Квальярелла счастлив вернуться в национальную команду перед матчами квалификации Евро-2016 против Азербайджана и Норвегии.

    «Я действительно счастлив. Антонио Конте хорошо знаком со мной. Если он видит меня полезным, то я рад помочь команде. У нас в команде много техничных форвардов, и я рад быть среди них.

    Мы особенно сильны в домашних матчах на глазах у своих болельщиков, но хотелось бы также навязывать соперникам свой футбол на выезде. Конте хочет, чтобы мы демонстрировали на поле больше характера, и предупредил, что нам предстоит очень постараться в Азербайджане, чтобы добыть путевку в финальную стадию», – признался Квальярелла.

    Напомним, что сборная Италии возглавляет группу Н. На счету команды Конте 18 очков после восьми матчей.

    Источник: УЕФА

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    07.10.2015 08:48
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