Квальярелла: «Рад помочь сборной Италии»

Форвард сборной Италии и «Торино» Фабио Квальярелла счастлив вернуться в национальную команду перед матчами квалификации Евро-2016 против Азербайджана и Норвегии.

«Я действительно счастлив. Антонио Конте хорошо знаком со мной. Если он видит меня полезным, то я рад помочь команде. У нас в команде много техничных форвардов, и я рад быть среди них.

Мы особенно сильны в домашних матчах на глазах у своих болельщиков, но хотелось бы также навязывать соперникам свой футбол на выезде. Конте хочет, чтобы мы демонстрировали на поле больше характера, и предупредил, что нам предстоит очень постараться в Азербайджане, чтобы добыть путевку в финальную стадию», – признался Квальярелла.

Напомним, что сборная Италии возглавляет группу Н. На счету команды Конте 18 очков после восьми матчей.