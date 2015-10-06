Дешам: «Лаказетт прибавляет с каждым днем»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам считает, что форвард «Лиона» Александр Лаказетт продолжает прогрессировать.

«Александр прибавляет с каждым днем. Прошедшее лето для него выдалось очень беспокойным по разным причинам. Но Лаказетт не утратил своего мастерства, и последний матч вернул игроку улыбку.

Учитывая все эти обстоятельства, мне кажется, что он сможет вернуться на свой уровень», – сказал Дешам.

Напомним, что Лаказетт стал автором единственного гола в матче последнего тура против «Реймса».