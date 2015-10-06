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    Дешам: «Лаказетт прибавляет с каждым днем»

    Наставник сборной Франции Дидье Дешам считает, что форвард «Лиона» Александр Лаказетт продолжает прогрессировать.

    «Александр прибавляет с каждым днем. Прошедшее лето для него выдалось очень беспокойным по разным причинам. Но Лаказетт не утратил своего мастерства, и последний матч вернул игроку улыбку.

    Учитывая все эти обстоятельства, мне кажется, что он сможет вернуться на свой уровень», – сказал Дешам.

    Напомним, что Лаказетт стал автором единственного гола в матче последнего тура против «Реймса».

    Источник: ESPN

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    06.10.2015 17:56
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