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    • Акинфеев: «Глупо говорить, что Слуцкий пришел и все поменял»

    Акинфеев: «Глупо говорить, что Слуцкий пришел и все поменял»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признался, что особых изменений в команде с приходом Леонида Слуцкого не произошло.

    «Наверное, глупо говорить, что вот он пришел и все поменял. Ничего криминального не случилось. Леонид Викторович спокойно собрал команду, провел теоретические занятия. Все было гармонично и построено на профессионализме. Самым главным было раскрепостить ребят, заставить их поверить в себя, сделать из команды единый коллектив.

    Думаю, в этом не только заслуга главного тренера, хотя она очень велика – процентов 80. Скромные 20 процентов оставим себе, игрокам, которые выходят на поле. Может, мы продемонстрировали не лучший футбол, но результат был. Если и в дальнейшем сохраним это единство – тренер, команда, персонал и вся страна, то успехи придут. Надеюсь, они окажутся не разовыми. Век футболиста не так долог, и потом не хочется кусать локти», – сказал Акинфеев.

    Напомним, что сборной России предстоят заключительные матчи отборочного турнира Евро-2016 с Молдавией (9 октября) и Черногорией (12 октября).

    Источник: УЕФА

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    06.10.2015 12:39
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    Комментарии (6)
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    Сармат Ростов
    1444125067
    Судя по статье, Акинфей задружил с Дзюбой))) Аналитики...
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    Измайловский Кочегар
    1444133998
    Глупо говорить, что Слуцкий пришёл и всё осталось как прежде.
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    goal_777
    1444143542
    Ну да) типа капеллоо все замутил на высшем уровне) собирай манатки и за капелло)
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    edw7777
    1444145690
    Простите меня: может я неправ. Но никак не могу простить Акифееву ЧМ, а Игнашевичу ЧЕ, когда все на Аршавина свалили. Ну не могу, хотя раньше за ЦСКА болел. Поэтому сейчас все эти высокопарные заявления о коллективе, всей стране и т.д. выглядят явно пропиаренными. Так и хочется сказать: а где же вы были друзья и товарищи, когда вашего друга и товарища Аршавина вся страна грязью поливала. Некрасиво это. Подлостью попахивает.
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    JendosParavoz
    1444151182
    Игорь, все по делу! Грамотное вью. Не облажайтесь в Молдове))
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    ologreds
    1694997041
    numo444540
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