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    Руни: «Капелло – худший тренер в моей карьере»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что период, когда итальянский тренер Фабио Капелло руководил национальной командой, был худшим в его карьере.

    «Когда команду тренировал Свен-Горан Эрикссон, я получал удовольствие. Также и сейчас с Роем Ходжсоном. Худшим был Фабио Капелло. От работы с ним одно разочарование, я ожидал от него намного большего», – заявил Руни.

    Напомним, Капелло работал в сборной Англии с 2007 по 2012 годы. За это время он вывел команду на ЧМ-2010, где сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Германии со счетом 4:1.

    Источник: Goal.com

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    06.10.2015 08:20
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    Комментарии (3)
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    Ya&X
    1444116157
    Я думаю наша сборная также сказала бы))
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    goal_777
    1444143636
    Да не один ты пострадал бедолага)
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    ologreds
    1694997041
    numo444522
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