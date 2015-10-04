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    «Атлетико» - «Реал». Онлайн-трансляция

    "Атлетико" и "Реал" суперматчем закрывают 7-й тур Примеры. Любые разговоры перед мадридским дерби лишние - команды все решат на поле.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Реал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      tamaz55 5 октября 2015, 01:46

      паяцыб во глове португалского паяца - кристины пеналду

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