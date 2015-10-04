Семшов: «Опытные игроки должны помочь «Динамо»

Игорь Семшов накануне Бывший полузащитник "Динамо"накануне матча 11-го тура РФПЛ между "Динамо" ЦСКА вспомнил о шестилетней беспроигрышной серии бело-голубых в матче с принипиальным соперником и предсказал победу "Динамо".

"Кроме фразы «Мы – неудобная для ЦСКА команда», особых объяснений этой серии у меня нет. Не могу сказать, что играли, когда им не надо было ничего, а нам все. Вроде всегда всем нужны очки. Но мне лично всегда было интересно с ЦСКА играть – народу много на трибунах, команды хорошие.

У ЦСКА стабильная команда. И если брать состав середины прошлой десятилетки, то с того момента в команде еще остались ребята. А что касается футбола, то у Валерия Газзаева он был более силовой, у Леонида Слуцкого – более комбинационный. У Газзаева больше мощных футболистов.

Конечно, "Динамо" сейчас тяжело – в сезон вошли, распродавая игроков. Пока задор есть у молодых, это хорошо. Но нагрузка все равно в основном ложится на опытных футболистов, они должны помочь.

Я воспитанник цээсковский, но в «Динамо» провел больше времени, и хочу просто поддержать бело-голубых. 2:1 в их пользу. Кто-то из форвардов – Кокорин или Погребняк – забьет", - считает Семшов.