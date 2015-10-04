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    Семшов: «Опытные игроки должны помочь «Динамо»

    Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов накануне матча 11-го тура РФПЛ между "Динамо" и ЦСКА вспомнил о шестилетней беспроигрышной серии бело-голубых в матче с принипиальным соперником и предсказал победу "Динамо".
    "Кроме фразы «Мы – неудобная для ЦСКА команда», особых объяснений этой серии у меня нет. Не могу сказать, что играли, когда им не надо было ничего, а нам все. Вроде всегда всем нужны очки. Но мне лично всегда было интересно с ЦСКА играть – народу много на трибунах, команды хорошие.
    У ЦСКА стабильная команда. И если брать состав середины прошлой десятилетки, то с того момента в команде еще остались ребята. А что касается футбола, то у Валерия Газзаева он был более силовой, у Леонида Слуцкого – более комбинационный. У Газзаева больше мощных футболистов.
    Конечно, "Динамо" сейчас тяжело – в сезон вошли, распродавая игроков. Пока задор есть у молодых, это хорошо. Но нагрузка все равно в основном ложится на опытных футболистов, они должны помочь.
    Я воспитанник цээсковский, но в «Динамо» провел больше времени, и хочу просто поддержать бело-голубых. 2:1 в их пользу. Кто-то из форвардов – Кокорин или Погребняк – забьет", - считает Семшов.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2015 09:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +249

      kara-mba 4 октября 2015, 11:41

      Опытные игроки должны помочь «Динамо»... не крупно проиграть!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 октября 2015, 11:16

      Дерби... Обязательно посмотрю.

      0
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      Рейтинг: +10

      Аslidin 4 октября 2015, 10:52

      Удачи армейцам.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 4 октября 2015, 10:48

      Посмотрим. игра рассудит))

      1
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      Рейтинг: +50

      valeh172 4 октября 2015, 09:24

      Удачи Динамо

      -1
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