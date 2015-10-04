«Терек» - «Рубин». Смотреть онлайн

Медленно, но верно "Терек" поднимается по ступенькам турнирной таблицы, проиграв в чемпионате только один матч из десяти.Игра с "Рубином" - хорошая возможность для подопечных Рашида Рахимова продолжить беспроигрышную серию, состоящую из семи матчей.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Терек" - "Рубин", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 16:00, не пропустите!