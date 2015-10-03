Сафонов: «Кержаков от «Ростова» не пропустит»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 11-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом».

"Ростов" будет упираться до последнего, но в пользу сине-бело-голубых сыграет фактор своего поля, плюс эмоциональный фон после игры Лиги чемпионов. Кроме того, мне кажется, что Михаил Кержаков заслужил право быть первым номером "Зенита" в этой встрече, и он проведет ее "насухо", - сказал Сафонов.

Прогноз Алексея Сафонова на весь 11-й тур РФПЛ доступен здесь.