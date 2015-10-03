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    Сафонов: «Кержаков от «Ростова» не пропустит»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 11-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом».

    "Ростов" будет упираться до последнего, но в пользу сине-бело-голубых сыграет фактор своего поля, плюс эмоциональный фон после игры Лиги чемпионов. Кроме того, мне кажется, что Михаил Кержаков заслужил право быть первым номером "Зенита" в этой встрече, и он проведет ее "насухо", - сказал Сафонов.

    Прогноз Алексея Сафонова на весь 11-й тур РФПЛ доступен здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 17:10
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