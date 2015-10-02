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    Данни и Нету вызваны в сборную Португалии

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вызвал на матчи отборочного турнира Евро-2016 двух игроков «Зенита» – защитника Луиша Нету и полузащитника Мигеля Данни.

    Вратари: Антони Лопеш («Лион», Франция), Вентура («Белененсеш»), Руй Патрисиу («Спортинг»);

    Защитники: Бруну Алвеш («Фенербахче», Турция), Жозе Фонти, Седрик Суариш (оба – «Сатугемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду («Бенфика»), Фабиу Коэнтрау, Рикарду Кравалью (оба – «Монако», Франция), Луиш Нету («Зенит», Россия);

    Полузащитники: Андрэ Андрэ, Данилу (оба – «Порту»), Мигель Велозу («Динамо» К, Украина), Бернардо Сильва, Жоау Моутинью (оба – «Монако», Франция), Жоау Мариу («Спортинг»), Рафа Силва («Брага»), Данни («Зенит», Россия), Тиагу («Атлетико», Испания);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Реал», Испания), Эдер («Суонси», Англия), Нани («Фенербахче», Турция), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

    Напомним, что 8 октября сборной Португалии предстоит сыграть с Данией, а 11-го – с Сербией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 16:08
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