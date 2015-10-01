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    Уткин не будет бриться наголо после матча ЦСКА - ПСВ

    Телекомментатор Василий Уткин не будет бриться наголо, несмотря на данное обещание сделать это, в случае если голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит гол в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против голландского ПСВ. Журналист дал понять, что его слова в Twitter стоит воспринимать как шутку.

    – Ты о чем вообще? – сказал Уткин, отвечая на вопрос корреспондента о несдержанном обещании

    – Ну как же, – бормочу, – твиттер... Акинфеев... сухой матч... опять не получилось... вся прогрессивная общественность осуждает... Ой, это не отсюда!

    – Понятно, – усмехается, – и ты поверил? Да это же шутка была! Я же далеко не в первый раз пишу про то, что побреюсь наголо. Но ни разу, если заметил, этого не сделал.

    – А народ все верит. И ретвитит. Даже пародии появляются. Вот, например: "Сегодня Акинфеев сыграет на ноль. Если нет – побреюсь наголо!.. Подпись – Федор Бондарчук".

    – Это тоже хорошая шутка. А если серьезно, то очень надеюсь дожить до того благословенного дня, когда вратарь ЦСКА действительно сыграет в Лиге чемпионов сухой матч.

    – Может, ему вправду стоило дать пробить пенальти, чтобы приманить фарт?

    – Ни в коем случае!

    Источник: «Московский комсомолец»

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    01.10.2015 17:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      Dobroe_Teplo 4 октября 2015, 19:11

      Вася, а ты ПУСТОЗВОН!!! (это я так, легко из без мата) ну ты понял кто ты!

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 1 октября 2015, 21:06

      Жиробас пистит как дышит

      0
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      Рейтинг: +1

      hayasik 1 октября 2015, 20:22

      axaxax shytni4ok

      0
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 1 октября 2015, 17:59

      Уткин трепло известное. Считает себя страшно талантливым парнем. Но, как все уже видят, самооценка завышена.

      -1
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      Рейтинг: +24

      tims 1 октября 2015, 17:31

      Кто бы сомневался, что это оплывшее чучело выполнит своё обещание. Вообще-то, его можно понять. Если он наголо побреется, то невозможно будет понять где у него чавка, а где жо..а.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > tims 1 октября 2015, 20:55

      ++++(от себя добавлю,что мужчинам надо держать своё слово,а не трындеть на лево и на право)

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