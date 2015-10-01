Бенитес: «Реал» держал игру под контролем»

Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес остался доволен тем, как его команда вела игру во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мальме" (2:0).

"Я доволен. Мы показали игру значительно лучшую, чем в последнем матче против "Малаги". Мы уверенно контролировали мяч, "Мальме" имел лишь два или три момента, которые можно назвать опасными. "Реал" держал игру под контролем. Два гола и ни одного пропущенного на выезде – это очень хороший результат", - заявил Бенитес.

Свой следующий матч в Лиги чемпионов "Реал" проведет против "ПСЖ" в среду, 21 октября.