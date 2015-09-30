Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков готовится уйти в аренду в иностранный клуб

30 сентября 2015, 22:38
9

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков собирается продолжить свою карьеру в иностранном клубе. Футболист находится в поисках игровой практики.

«Сейчас готовлюсь выступать в аренде до лета в одном из заграничных клубов», – сказал сам Кержаков.

Напомним, что перед началом этого сезона наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что в услугах Кержакова не нуждается. Сейчас нападающий поддерживает форму в «Зените-2», а его контракт рассчитан до лета 2016 года.

Сообщается, что решение игрока отправиться в аренду руководство клуба поддержало.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ХАЛКинГОООООООЛ!!!
1443642448
Севилья-2))))
Ответить
lifter025
1443645493
и правильно сделает...Удачи где бы не был!
Ответить
Gothic_Spirit
1443645543
в казахстан или в армению?
Ответить
астраханец
1443646536
Что то мне кажется, что это СНГ...
Ответить
Petrak86
1443673384
Ну либо одна из лиг СНГ, либо, скажем, в Испанию, где уже играл, правда во 2-й или 3-й дивизион. Но все лучше, чем в Зените-2. Во-первых, Зенит, который откровенно забил на него, во-вторых Зенит-2 никак не мотивирован с турнирной точки зрения, да и в-третьих, это ФНЛ.
Ответить
Старый Пью
1443675864
К Толику в Кайрат?
Ответить
Сармат Ростов
1443676072
Или всё -таки комментатором? :-)))
Ответить
-Полбу Хуембей-
1443690355
В Барселону сторожем.
Ответить
slavа0508
1443701223
Иностранный клуб,значит это значит где в СНГ подыскивает себе место,шёл бы в Батэ,если взяли бы
Ответить
Главные новости
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
3
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
2
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
1
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
2
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
7
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Все новости
Все новости
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
7
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
4
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
2
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
9
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
9
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+