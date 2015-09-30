Кержаков готовится уйти в аренду в иностранный клуб

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков собирается продолжить свою карьеру в иностранном клубе. Футболист находится в поисках игровой практики.

«Сейчас готовлюсь выступать в аренде до лета в одном из заграничных клубов», – сказал сам Кержаков.

Напомним, что перед началом этого сезона наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что в услугах Кержакова не нуждается. Сейчас нападающий поддерживает форму в «Зените-2», а его контракт рассчитан до лета 2016 года.

Сообщается, что решение игрока отправиться в аренду руководство клуба поддержало.