Моуринью избежал дисквалификации за оскорбление Карнейро

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не будет наказан за оскорбление клубного врача Евы Карнейро. Португальцу грозила дисквалификация на пять матчей.

Напомним, что после матча первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2) наставник «Челси» был настолько разозлен действиями Карнейро, что назвал ее дочерью проститутки, а затем отстранил от работы с командой. Через некоторое время врачу было предложено вернуться к своим обязанностям, но Карнейро решила вчинить клубу иск.

Теперь же сообщается, что FA не нашла дискриминации в действиях Моуринью.