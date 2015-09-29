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    Лига чемпионов. «Барселона» одолела «Байер», БАТЭ оказался сильнее «Ромы»

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Барселона» дома переиграла «Байер» со счетом 2:1. Гол гостей на счету Пападопулоса, а в составе "Барселоны" отличились Серхи Роберто и Луис Суарес, забившие свои голы в течение двух минут.

    Еще одна встреча в этой группе завершилась победой БАТЭ. В родных стенах белорусы трижды забили "Роме" еще в первом тайме. Римляне на это ответили двумя голами во второй половине.

    Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур

    Барселона (Испания) – Байер (Германия) – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: Пападопулос, 20; 1:1 - Роберто, 81; 2:1 Суарес, 83

    БАТЭ (Беларусь) – Рома (Италия) – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Стасевич, 8; 2:0 – Младенович, 12; 3:0 – Младенович, 31; 3:1 - Жервиньо, 66; 3:2 - Торосидис, 82.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 23:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 30 сентября 2015, 13:46

      БАТЭ жгет!

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 30 сентября 2015, 10:53

      Теперь убедились, что без Лео Барса, словно радио управляемая модель со сломанным пультом управления, на котором работают только две кнопки, вперед и назад. Мысль отсутствует напрочь! Без проникающих умнейших передач Месси игра стала пресной и бестолковой. Защиты вообще нет. Маскерано стал чудить, словно клоун в цирке. Без Иньесты будет очень тяжко. Хорошо, хоть Альба поправился. Равноценной замены травмированным нет и в этом "заслуга" всего руководства. Неймар явно слаб. Денег, в него вложенных, не оправдывает даже на четверть! Суарес тоже потерялся (гол не в счёт). Основная задача, продержаться до выздоровления травмированных, с наименьшими потерями.

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 30 сентября 2015, 08:48

      Братэ продолжать в том же духе!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 08:19

      Белорусы просто молодцы, с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 30 сентября 2015, 05:39

      Баварке безответную трёшку накидали в своё время, теперь черёд Ромки

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
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      ...
      Рейтинг: +19

      XimeRajke > 3емлянин 30 сентября 2015, 16:29

      Это когда Баварии она накидала безответную(!) трешку?
      Трешку накидала, да, но 3-1 это не безответная трешка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      XimeRajke 30 сентября 2015, 04:14

      Молодцы Батэ, каждому по мешку картошки от Батьки!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 30 сентября 2015, 00:51

      Батэ на классе обыграла рому

      3
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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 30 сентября 2015, 00:30

      С победой Барсу!
      Как тут скучно..( Походу зря вы от соккреа отказались)

      -3
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      Рейтинг: +25

      timm116 > 10-Lil KyAs-10 30 сентября 2015, 09:24

      Соккер существует!!!Не нравиться тут,идите тудый...А тут пока всё устаканиться,время много утечёт...

      1
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      Рейтинг: +14

      Sclar 30 сентября 2015, 00:06

      БАТЭ удивили!!! Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +11

      ValGa 29 сентября 2015, 23:55

      Первый тайм возили, на весь второй просто не хватило......Надо цеплять ещё три очка и выходить с 3го места в ЛЕ

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