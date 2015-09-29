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    «Анжи» не будет искать нового главного тренера

    «Анжи» не будет искать нового специалиста на замену, ушедшему с поста главного тренера, Юрию Семину. В клубе полностью доверяют тренеру Руслану Агаларову.

    «Почему мы должны искать кого-то на замену Семину? Я только что закончил разговор с Русланом Агаларовым. Он олицетворяет собой дух дагестанского футбола. Мы рассчитываем, что он проявит свой тренерский талант - все находится в его руках и в его сердце», - заявил гендиректор «Анжи» Сергей Кораблев.

    41-летний Агаларов в качестве главного тренера с 2010 по 2014 год работал с молодежной командой «Анжи», в прошлом сезоне он возглавлял «Анжи-2».

    Источник: Р-Спорт

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    29.09.2015 14:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      Джавдет 29 сентября 2015, 18:25

      Второго Агаларова капитаном и пердив вот его место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 29 сентября 2015, 18:20

      а зря.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      civilist 29 сентября 2015, 16:39

      Все будет норм.
      Агаларов неплохо знает команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 29 сентября 2015, 14:13

      С Агаларовым только прямиком в пердив...

      2
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      ...
      Рейтинг: +10

      МУГАМБО > Спартак-воин 29 сентября 2015, 14:16

      Посмотрим!

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 29 сентября 2015, 14:04

      Спрашивается, зачем Ташуева было убирать, который с этой командой был знаком?

      6
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      ...
      Рейтинг: +10

      МУГАМБО > Freyk 29 сентября 2015, 14:14

      Это точно!

      1
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      ...
      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 > Freyk 29 сентября 2015, 15:26

      потому что руководство шакалы

      2
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      ...
      Рейтинг: +25

      Нигелист > Freyk 29 сентября 2015, 17:00

      Хотели как лучше, а получилось ... ;-)

      1
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      Рейтинг: +23

      nik. > Freyk 29 сентября 2015, 20:00

      Вы правы.Не надо было убирать Ташуева.Человек собрал команду стабилизировал игру вывел команду в премьер-лигу а его заменили на другого тренера.Что происходит в итоге? Приходит новый тренер начинает перестраивать команду на свой манер...Менять игроков.В итоге имеем то что имеем.А ведь есть поговорка: от добра добра не ищут...

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