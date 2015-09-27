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Врач, которого выгнал Гвардиола, будет лечить Кличко

27 сентября 2015, 12:17
2

Доктор Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, который ранее покинул мюнхенскую "Баварию" из-за конфликта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, будет контролировать лечение украинского боксера Владимира Кличко, сообщает allboxing.ru.

Ранее Кличко отказался от титульного боя с Тайсоном Фьюри из-за травмы ноги. Поединок должен был состояться 24 октября в Дюссельдорфе.

Предполагается, что на следующей неделе станут известны сроки восстановления Кличко, который надеется провести бой уже в этом году.

Источник: Бомбардир.ру
Германия Бавария
Комментарии (2)
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Arti novochek
1443346869
его никто не вылечит
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Protosser
1443505842
Я думал - речь про психиатра
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