Халк ответил воздушным поцелуем на расистские крики с трибун

Расизм- проблема клубов. На каждом матче (во время матча) нужно вести большую работу службам безопасности с видеосъемкой. После матча снимать с трибун хотя бы по одному человеку, предъявлять видеоматериал и навсегда (ну или лет на десять) запрещать посещение всех стадионов, предварительно создав общую электронную базу с такими клоунами. Но это дополнительные расходы и никто этим заниматься не хочет. Клубу легче выплатить штраф.
Нападающий «Зенита» Халк рассказал, что заставило его послать трибунам "Открытие Арены" воздушный поцелуй во время матча против «Спартака» (2:2).
«К сожалению, ничего не меняется: на трибунах по-прежнему расизм. Как я уже говорил, реагировать на это я не собираюсь, поэтому буду посылать всем поцелуи и отвечать своей игрой на поле. Подобные вещи не стоят обсуждения».