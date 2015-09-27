Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк ответил воздушным поцелуем на расистские крики с трибун

    Нападающий «Зенита» Халк рассказал, что заставило его послать трибунам "Открытие Арены" воздушный поцелуй во время матча против «Спартака» (2:2).

    «К сожалению, ничего не меняется: на трибунах по-прежнему расизм. Как я уже говорил, реагировать на это я не собираюсь, поэтому буду посылать всем поцелуи и отвечать своей игрой на поле. Подобные вещи не стоят обсуждения».

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 01:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 27 сентября 2015, 09:45

      Расизм- проблема клубов. На каждом матче (во время матча) нужно вести большую работу службам безопасности с видеосъемкой. После матча снимать с трибун хотя бы по одному человеку, предъявлять видеоматериал и навсегда (ну или лет на десять) запрещать посещение всех стадионов, предварительно создав общую электронную базу с такими клоунами. Но это дополнительные расходы и никто этим заниматься не хочет. Клубу легче выплатить штраф.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 27 сентября 2015, 09:26

      Так и надо этому быдлу отвечать)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11