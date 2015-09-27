Халк ответил воздушным поцелуем на расистские крики с трибун

Нападающий «Зенита» Халк рассказал, что заставило его послать трибунам "Открытие Арены" воздушный поцелуй во время матча против «Спартака» (2:2).

«К сожалению, ничего не меняется: на трибунах по-прежнему расизм. Как я уже говорил, реагировать на это я не собираюсь, поэтому буду посылать всем поцелуи и отвечать своей игрой на поле. Подобные вещи не стоят обсуждения».