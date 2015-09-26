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    Бубнов: «Зенит» на сегодня сильнее «Спартака» по всем линиям»

    Эксперт Александр Бубнов отдает предпочтение "Зениту" матче десятого тура РФПЛ против "Спартака". Специалист счтает, что команда из Санкт-Петербурга укомплектована сильнее соперника во всех линиях.

    "У «Зенита» есть преимущество перед «Спартаком» — и по составу, и по сыгранности. Да и мотивация у питерцев очень высокая, потому что дела-то у них плохи. Они потеряли немало очков уже на старте чемпионата, и теперь сине-бело-голубым нужно думать не только о том, как догнать ЦСКА, но и как догнать «Локомотив».

    «Спартак» же сейчас перестраивается и играет очень нестабильно. Да, красно-белые стараются атаковать, идти большими силами вперед, но при этом у них не очень сбалансирована игра в обороне. Также «Спартак» много забивает из стандартных положений. Имеются у красно-белых проблемы в средней линии. Так, Широков и Попов — игроки одного плана. Оба они не очень активно участвуют в прессинге. Их наигрывают сейчас, по ходу сезона, но сыграться они должны были еще во время предсезонки.

    На мой взгляд, «Зенит» на сегодня сильнее «Спартака» по всем линиям, хоть питерцы и не очень хорошо выглядят физически. Москвичи же очень непредсказуемы. «Спартак» может собраться и «выстрелить», а может и крупно уступить. Ничья же не устроит ни того, ни другого соперника", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    26.09.2015 08:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 26 сентября 2015, 12:48

      Вперед Спартак! Жду красивый и напряженный матч!

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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 сентября 2015, 12:29

      Жду с нетерпением матча! Уже запасся пивом и креветками, даже жена теперь ждет матч.) Удачи Зениту!

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      Рейтинг: +381

      fadda 26 сентября 2015, 12:05

      Да это всё домыслы и прогнозы.Только игра может показать кто сильнее в данный момент и на данном этапе.
      Игра покажет.
      Удачи командам,главное увидеть красивый футбол.

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