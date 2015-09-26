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    Бекхэм: «Марсьяль оправдывает цену, которую за него заплатили»

    Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что новичок «красных дьяволов» Антони Марсьяль оправдывает цену, которую за него заплатил английский клуб.Напомним, 19-летний француз перешел в «МЮ» из «Монако» за 36 миллионов фунтов.

    «Он отлично стартовал. Ему всего 19 лет, но он пока оправдывает цену, которую за него заплатили. Надеюсь, он продолжит забивать. Я фанат «Манчестер Юнайтед», поэтому я хочу, чтобы он забивал еще больше голов и стал еще более успешным.Игроки такого типа всегда были основой для «Манчестер Юнайтед», – сказал Бекхэм.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.09.2015 07:39
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