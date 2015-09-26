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    Видеотрансляция матча ЦСКА - «Локомотив» – на «Бомбардире»

    ЦСКА и "Локомотив" демонстрируют самый качественный футбол в Премьер-лиге и по праву занимают две верхние строчки в турнирной таблице. Железнодорожники в очном противостоянии могут подтвердить серьезность своих претензий на титул и в случае успеха приблизятся к лидеру первенства на расстояние одной победы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 13:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 26 сентября 2015, 14:49

      Ты думал, а Карасев знал. Продал квартиру и поставил на обе забьют в первом тайме!!))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 26 сентября 2015, 13:08

      ЦСКА-Локомотив будет ничейка, думаю 1:1

      -1
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