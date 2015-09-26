Видеотрансляция матча ЦСКА - «Локомотив» – на «Бомбардире»

ЦСКА и "Локомотив" демонстрируют самый качественный футбол в Премьер-лиге и по праву занимают две верхние строчки в турнирной таблице. Железнодорожники в очном противостоянии могут подтвердить серьезность своих претензий на титул и в случае успеха приблизятся к лидеру первенства на расстояние одной победы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!