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    Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Энергии»

    В 1/16 Кубка России полурезервному составу «Рубина» не удалось победить «СКА-Энергию». Хабаровский клуб открыл счет в начале встречи и удвоил свое преимущество перед финальным свистком.

    Кубок России. 1/16 Финала

    СКА-Энергия (Хабаровск) - Рубин (Казань) - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 3; 2:0 – Базелюк, 90+1.

    СКА-Энергия: Дюпин, Купчин, Попов, Удалый, Аладашвили (Кармазиненко, 61), Ваганов, Киреев (Карасeв, 41), Сорокин, Умаров (Безлихотнов, 46), Никифоров, Базелюк.

    Рубин: Хагиги - Кузнецов, Жестокин, Сорокин, Батов (Арутюнян, 66), Миронов (Ахметов, 53), Лемос, Бибилов (Каменщиков, 71), Джалилов, Шейдаев, Гетигежев.

    Предупреждения: Удалый, 27, Попов, 51, Купчин, 61, Кармазиненко, 88

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 14:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      майкл 24 сентября 2015, 22:19

      Наказали татар

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 сентября 2015, 16:30

      Не критично , играть на три фронта реально сил нет.

      0
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      Рейтинг: +24

      JustStop 24 сентября 2015, 15:10

      А вот и Базелюк

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 15:06

      Тоже хотели вторым составом проскочить в одну восьмую?)))

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