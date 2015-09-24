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    «Рома» обиделась на ЦСКА: «Кого вы нам подсунули»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл подробности возвращения Сейду Думбия из "Ромы".

    "Очень долгая история… Не верилось, что можно осуществить его возвращение. Со второго дня нахождения Сейду в "Роме" к нам поступала информация, что итальянцы недовольны его формой, отношением к делу. Хотя такие вещи было слышать удивительно. Думбия - футболист своеобразный, но точно не лентяй или злостный нарушитель режима.

    Да, после Кубка Африки он был не в оптимальной форме. А Гарсия, наверное, считал, что футболист за такие деньги должен выходить и сразу делать результат. Насколько я знаю, Сейду даже толком не объяснили тактику "Ромы", его задачи на матч. У Думбия довольно авантюрный стиль. Это касается и принятия решений, и дриблинга, и свободы действий. Наверное, в "Роме" такой подход не прижился.

    Тогда и родилась мысль, что стоит попробовать Сейду вернуть. Однако "Рома" категорически не соглашалась на любой вариант аренды. А уж когда подключился китайский клуб с предложением в 10 млн евро… Мы, если честно, почти сдались. И если китайцам "Рома" готова была уступить, то нам сказали чeтко: для ЦСКА только те же 16 миллионов, что мы вам должны. Плюс, видимо, итальянцы немного на нас обиделись. Мол, кого вы нам подсунули… Хотя это смешно, учитывая, что "Рома", разумеется, знала прекрасно все плюсы и минусы Думбия, долго следила за ним", - заявил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2015 11:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 сентября 2015, 15:04

      Потому что Души,это уровень ЧР, а не Италии

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Asbjorn 24 сентября 2015, 15:04

      Думбия опечатался

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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Asbjorn 25 сентября 2015, 09:59

      Уровень ЧР ?
      А в ЛЧ 12 мячей кто забил ? Роме продали игрока который за игру два мяча М.Сити забивает , а в кого они его превратили , у них вообще 11 игроков линии атаки было на тот момент

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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 24 сентября 2015, 13:39

      Лохи Римляне,деревяху за 16 мульёнаф.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 12:08

      Собственник всегда прав. Если вы с этим не согласны-читайте заново первые три слова.

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 11:17

      Да Рома дно,а ЦСКА-чемпион!!!Вот они и бесились(((

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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- > CSKA №1 24 сентября 2015, 13:33

      Вот только чемпиён то кабинетно-картонный!

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