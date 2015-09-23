Талалаев: «Козыри «Волги» - сплоченность, самоотдача»

Главный тренер нижегородской "Волги" Андрей Талалаев рассказал о готовности своей команды к матчу 1/16 финала Кубка России против столичного "Спартака", который состоится в среду, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени.

- Ведущие игроки – Леандро и Саркисов – залечивают травмы. Зато в порядке Нигматуллин. На мой взгляд, один из лучших вратарей ФНЛ. Шесть матчей на ноль, с "Байкалом" пенальти взял.

- К "Спартаку" Леандру и Саркисов успеют восстановиться?

- Не факт. Но и без них набираем очки. Наши козыри – сплоченность, самоотдача. В игре себя не жалеет никто. Поверьте, не преувеличиваю. В последних матчах три футболиста "Волги" получали серьезные рассечения. Ребятам зашивали рану – и они возвращались на поле. Вот и со "Спартаком" приложим максимум усилий, чтоб не разочаровать болельщиков. Постараемся удивить соперника. Надеюсь, в кои то веки на футболе в Нижнем будет аншлаг.