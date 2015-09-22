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    Ширер: «Я бы не хотел играть против Косты»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился своим мнением об игровой манере форварда «Челси» Диего Косты. В матче «Челси» и «Арсенала» (2:0) Коста спровоцировал удаление защитника «канониров» Паулисты.

    «Защитники пытаются выводить из себя нападающих, а Коста делает то же самое с защитниками. Я бы лучше играл в одной команде с Костой, чем против него. Но он ходит по краю. Диего – уличный боец, мне нравится его агрессия. Однако есть определенные границы, и в игре против «Арсенала» он их перешел», - считает Ширер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 19:36
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