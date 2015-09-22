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    Саная: «Томь» – самая сильная команда в ФНЛ»

    Нападающий «Томи» Анзор Саная поделился своим мнением о перспективах команды на текущий сезон.

    Кто может составить «Томи» конкуренцию в борьбе за две прямые путевки? Хватит ли запала у «Газовика»?
    – Не могу сказать, насколько хватит запала «Газовику». Главный наш конкурент – это мы сами. Думаю, если мы не будем совершать ошибок, не будем осечек с командами, которых мы заведомо сильнее, то справимся с поставленной задачей и выйдем в Премьер-лигу. Сильнее нас команд в ФНЛ нет – это точно. Может, те, кто ставит задачу – серьезные конкуренты, но они не сильнее нас.

    Получается, тульский «Арсенал» обыграл в Томске более сильную команду…
    – Даже у великих клубов бывают спады!

    Источник: ФК «Томь»

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    22.09.2015 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 22 сентября 2015, 19:10

      ССАНАЯ ТОМЬ- самая сильная команда

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