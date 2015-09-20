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    Слуцкий: «В перерыве сказал, что если проиграем, все полетят в Иркутск. Теперь возьму только Фернандеса»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал первый комментарий после матча с «Мордовией» (6:4), в котором его команде удалось одержать волевую победу.

    «У меня такой первый матч в карьере. С «Москвой» проигрывали 0:3 «Спартаку» после первого тайма, сыграли 3:3. Но такого не было. Мне сейчас сложно что-то анализировать. Даже радоваться сейчас очень тяжело.

    В перерыве сказал, что если не выиграем, все в Иркутск полетят. Теперь никто в Иркутск не полетит из основного состава? Ну, кроме Марио Фернандеса, да.

    Когда поверили в благоприятный исход? Когда забили первый гол. Это было очень важно. Было понятно, что появляются шансы, а когда произошло удаление, стало понятно, что всe возможно.

    Какая усталость? Первые три мяча пропустили в первые 15 минут. Даже если ты сильно устал, ты не можешь в первые 15 минут пропускать, а во втором тайме забивать шесть. Наверное, я виноват, что должным образом не настроил, и начало встречи мы, к сожалению, провалили», — заключил Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 15:49
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +64

      красноярец 20 сентября 2015, 23:45

      юморит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 20 сентября 2015, 21:32

      Вспоминается байка про футболистов Шахтёра, которых сводили в шахту и пообещали, что они пойдут туда работать, если не возьмутся за ум :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Slaveg 20 сентября 2015, 20:11

      мде, значит не пойду на них смотреть. за кой мне дубль цска...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 20 сентября 2015, 19:33

      ЦСКА с победой,просто молодцы.Только не Зенит или Спартак.Удачи...

      1
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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус > gennadiy 21 сентября 2015, 00:26

      причём туту Спартаг???????????? -)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      bentlly 20 сентября 2015, 17:42

      Если судья не удалил бы футболист Мордовии счёт был набарот, как раз вовремя судья помогал ЦСКА и показал дорогу ворота Мордовии

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 > bentlly 20 сентября 2015, 20:00

      так то там по делу была 2-я желтая... Причем тут судья? Это заслуга ЦСКА, что вырвали победу и косяк Мордовии

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 сентября 2015, 17:32

      О, минусы пошли))) А обосновать не хочешь? Или бедный цска в более худшей ситуации, чем Локо, например? У армейцев больше времени на отдых, но Локо не ноет))

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 сентября 2015, 17:18

      Когда это армейцы устать успели?)))

      -2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Антибиотик 20 сентября 2015, 20:01

      а когда футболистов локо вызывали в сборнуу...

      2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 20 сентября 2015, 17:02

      Юморист))) Напугал Иркутском)))

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 20 сентября 2015, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в перерыве поступил звонок от гинера, мордовия встала. очередной дог. убогая лига, убогие клубы. разгромов вам в лч, недоклубы

      -8
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Serjinho 20 сентября 2015, 17:22

      Шта?

      0
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      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Serjinho 20 сентября 2015, 19:33

      Бедный, тебе видно тяжело живется...

      2
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 20 сентября 2015, 16:43

      Слуцкий то хоть приедет? Мы же ваш резерв и раскатать можем) Прощайтесь с кубком россии господа армейцы) вам не нужны лишние матчи.

      -3
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