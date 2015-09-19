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    Пейчинович: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве»

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о том, как адаптировался к российскому футболу.

    - Вы родились в Сербии, несколько лет играли в Европе. Тяжело ли было привыкнуть к российской действительности?

    - Нет. Мне здесь лучше, чем в Европе. Русская культура очень похожа на сербскую. Язык похож. И в России удивительные люди! Очень дружелюбные, отзывчивые. В Европе, как мне кажется, люди более холодные, замкнутые. В России больше улыбок.

    - Впервые такое слышу. Обычно говорят, что все наоборот...

    - В моем случае сыграло роль то, что меня очень тепло приняли в команде. Постоянно спрашивали, чем помочь, что рассказать... Поддерживали.

    - С кем сдружились?

    - Чорлука, Шкуле... Мы – «балканские парни», поэтому с ними общение тесное. Еще с Гилерме, Майконом, Сэмом.

    - А с Яном Дюрицей - вашим конкурентом по позиции - дружите?

    - Общаемся тоже. Ян - отличный парень, отличный футболист.

    - Вы играли в Сербии, во Франции, в России. Но говорят, что главные футбольные страны в стороне - Англия, Испания, Германия...

    - Понимаю, о чем вы. Наверное, у многих футболистов есть цель поиграть в сильнейших чемпионатах Европы. Я с удовольствием смотрю матчи чемпионата Англии, Испании, Италии. Но играть там не хотел бы. Вообще я хочу завершить карьеру в»Локомотиве».

    - Вам 27 лет. Не рановато задумываетесь о завершении карьеры?

    - Нет, сейчас я не собираюсь. Клоню к тому, что мне очень хорошо в «Локомотиве». И я счастлив в России. Русская культура мне близка. Язык скоро выучу. До Сербии лететь «всего ничего» - вы же так говорите?

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.09.2015 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 сентября 2015, 18:08

      Не супер защитник, но патриоты нам нужны!

      1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 19 сентября 2015, 21:55

      Довольно хороший защитник

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 19 сентября 2015, 20:57

      Играй как чорлука тогда не вопрос

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