Пейчинович: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве»

Не супер защитник, но патриоты нам нужны!
Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о том, как адаптировался к российскому футболу.
- Вы родились в Сербии, несколько лет играли в Европе. Тяжело ли было привыкнуть к российской действительности?
- Нет. Мне здесь лучше, чем в Европе. Русская культура очень похожа на сербскую. Язык похож. И в России удивительные люди! Очень дружелюбные, отзывчивые. В Европе, как мне кажется, люди более холодные, замкнутые. В России больше улыбок.
- Впервые такое слышу. Обычно говорят, что все наоборот...
- В моем случае сыграло роль то, что меня очень тепло приняли в команде. Постоянно спрашивали, чем помочь, что рассказать... Поддерживали.
- С кем сдружились?
- Чорлука, Шкуле... Мы – «балканские парни», поэтому с ними общение тесное. Еще с Гилерме, Майконом, Сэмом.
- А с Яном Дюрицей - вашим конкурентом по позиции - дружите?
- Общаемся тоже. Ян - отличный парень, отличный футболист.
- Вы играли в Сербии, во Франции, в России. Но говорят, что главные футбольные страны в стороне - Англия, Испания, Германия...
- Понимаю, о чем вы. Наверное, у многих футболистов есть цель поиграть в сильнейших чемпионатах Европы. Я с удовольствием смотрю матчи чемпионата Англии, Испании, Италии. Но играть там не хотел бы. Вообще я хочу завершить карьеру в»Локомотиве».
- Вам 27 лет. Не рановато задумываетесь о завершении карьеры?
- Нет, сейчас я не собираюсь. Клоню к тому, что мне очень хорошо в «Локомотиве». И я счастлив в России. Русская культура мне близка. Язык скоро выучу. До Сербии лететь «всего ничего» - вы же так говорите?