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    • Кержаков: «Слуцкий – единственный оптимальный вариант для сборной России»

    Кержаков: «Слуцкий – единственный оптимальный вариант для сборной России»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своим мнением относительно того, кто должен тренировать сборную России на двух предстоящих международных турнирах.

    «Леонид Слуцкий является оптимальным выбором на время Евро. Брать тренера на чемпионат мира сейчас было бы неправильно. Тренер к мировому первенству должен определить костяк сразу после чемпионата Европы, поэтому на сегодня Слуцкий видится единственным оптимальным вариантом и на мундиаль. При том подходе, как сегодня, сборная может быть успешна», – отметил нападающий.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2015 13:11
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    Комментарии (3)
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    Probe
    1442571529
    С ним по телевизору Евро и посмотрим =)
    Ответить
    красноярец
    1442591980
    посмотрим.
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    ologreds
    1694997148
    numo442763
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