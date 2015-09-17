Слуцкий: «Российский футбол не понес тяжелой потери, оставшись без футболиста Слуцкого»

Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о случае, произошедшем с ним в 19 лет, по причине которого он не смог стать профессиональным футболистом.

«Зашла соседка, попросила помочь, снять с дерева кота. Я залез на дерево, упал. Получил открытый многооскольчатый перелом левого надколенника. Травма, несовместимая не только с футболом, но даже с полноценной жизнедеятельностью. Так что год провел в больнице. Смог разработать ногу, были попытки вернуться в футбол. Но сегодня, оценивая эту ситуацию уже как тренер, могу сказать, что российский футбол не понес тяжелой потери, оставшись без футболиста Слуцкого», - сказал специалист.