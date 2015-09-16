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    • Смолов: «При Капелло в сборной все должны были делать одно и то же»

    Смолов: «При Капелло в сборной все должны были делать одно и то же»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о тренерских методах Фабио Капелло. Футболист считает, что после ухода итальянца атмосфера в команде изменилась в лучшую сторону.

    «В первую очередь атмосфера стала более теплой и раскрепощенной.При Капелло был деспотизм. Нельзя было громко шутить, смеяться. Все должны были делать одно и то же, ходить в одинаковом. Крик был только из-за того, что кто-то сел на мяч перед тренировкой», – поведал Смолов.

    По его словам, Капелло не прислушивался к мнению своих подопечных.

    «Мне кажется, что любой совет или подсказку он воспринимал как попытку узурпировать его власть как главного тренера».

    Источник: Sports.ru

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    16.09.2015 19:20
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    Комментарии (3)
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    mihail200606
    1442423296
    теперь очередь дзюбаноида сказать вслед Капелло что нибудь типа "тренеришка"...
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    roman230582
    1442431571
    Главное чтоб Слуцкий теперь их гн распустил совсем
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    ologreds
    1694997160
    numo442568
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