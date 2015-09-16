«Кубань» объявила об увольнении Хохлова

Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера краснодарской «Кубани». Такое решение было принято советом директоров клуба.

Сообщается, что причиной досрочного прекращения трудовых отношений с главным тренером стала низкая результативность и очевидное отсутствие перспективы роста спортивных показателей.

Напомним, после восьми сыгранных туров российской Премьер-лиги «Кубань» занимает последнее место в таблице и не имеет в своем активе ни одной победы.