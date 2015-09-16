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    «Кубань» объявила об увольнении Хохлова

    Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера краснодарской «Кубани». Такое решение было принято советом директоров клуба.

    Сообщается, что причиной досрочного прекращения трудовых отношений с главным тренером стала низкая результативность и очевидное отсутствие перспективы роста спортивных показателей.

    Напомним, после восьми сыгранных туров российской Премьер-лиги «Кубань» занимает последнее место в таблице и не имеет в своем активе ни одной победы.

    Источник: ФК «Кубань»

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    16.09.2015 15:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13

      Gekris 17 сентября 2015, 04:04

      Вообще интересно читать мнения разных мастеров пера..которые строчат статьи не попытавшись вникнутьв суть проблемы. ( ибо не один из них не попытался узнать что творилось в клубе) Зато теперь все сразу вспоминают всех тренеров Кубани ( и делают из них "мучеников" ). Смысл был убрать двух деятелей из клуба , которые своей деятельностью как раз и сливали клуб в ФНЛ.
      ...вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко, возглавляющий краевую федерацию футбола отстранен от какого-либо участия в жизни «Кубани». По этой причине в отставку был отправлен и Дмитрий Хохлов, которого в краснодарский клуб привел именно Перонко.
      как то так.

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      Рейтинг: +19

      uyfallu 16 сентября 2015, 20:31

      фнл ждет

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      Рейтинг: +10

      расулик 16 сентября 2015, 19:24

      нужно спонсора команде найти для начала,а потом и результаты будут,здесь бы даже Хайккенс не помог

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      Рейтинг: +13

      Андреich 16 сентября 2015, 18:36

      Маразм крепчает. Когда уволили Виктора Гончаренко, Кубань была на 3 месте, уволили за мягкость, теперь хлебайте полной ложкой))

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 сентября 2015, 18:29

      так конечно,два месяца поработал,так быстро команду не построишь,не дают работать,всё результаты результаты,тогда берите сразу опытного тренера!

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 16 сентября 2015, 18:08

      Вчера говорили не уволят! А сегодня выгнали)))

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      Рейтинг: +13

      Gekris > Deadman112 17 сентября 2015, 03:49

      Просто того кто говорил доверяем выгнали первым. Азатем уволили и Хохлова.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 16 сентября 2015, 17:59

      Черчесов уже отказался. И не удивительно.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 сентября 2015, 17:27

      А кричали, что у них к Хохлову неограниченный кредит доверия!

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 сентября 2015, 16:31

      вот так всегда! обидется хохлушка и пойдет торговаать в газмяс шарфами!

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