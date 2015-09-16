«Кубань» объявила об увольнении Хохлова

Вообще интересно читать мнения разных мастеров пера..которые строчат статьи не попытавшись вникнутьв суть проблемы. ( ибо не один из них не попытался узнать что творилось в клубе) Зато теперь все сразу вспоминают всех тренеров Кубани ( и делают из них "мучеников" ). Смысл был убрать двух деятелей из клуба , которые своей деятельностью как раз и сливали клуб в ФНЛ.
...вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко, возглавляющий краевую федерацию футбола отстранен от какого-либо участия в жизни «Кубани». По этой причине в отставку был отправлен и Дмитрий Хохлов, которого в краснодарский клуб привел именно Перонко.
как то так.
Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера краснодарской «Кубани». Такое решение было принято советом директоров клуба.
Сообщается, что причиной досрочного прекращения трудовых отношений с главным тренером стала низкая результативность и очевидное отсутствие перспективы роста спортивных показателей.
Напомним, после восьми сыгранных туров российской Премьер-лиги «Кубань» занимает последнее место в таблице и не имеет в своем активе ни одной победы.