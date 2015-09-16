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    Билялетдинов: «При мне Чалый помалкивал»

    Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что имеет отношение к победе казанцев над "Локомотивом" (3:1).Специалист также рассказал о взаимоотношениях с бывшими помощниками.

    - Вы покинули «Рубин» – и команда уверенно обыграла «Локомотив». Совпадение?,
    - Тренер всегда виноват в отсутствии результата. Так что с себя ответственности не снимаю. Но бывает и так, что причина не всегда на футбольном поле. Коллектив, например, перестает быть единым. Что-то отвлекает. Или кто-то отвлекает. Возникают сбои. И еще одно, тоже не в оправдание. Два первых мяча стали следствиями грубых ошибок «Локомотива». Нам таких подарков в первых семи турах никто не делал.

    - У «Локо» выигрывал еще ваш или уже не ваш «Рубин»?
    - Конечно, мой. Команда, которую я год и восемь месяцев собирал по крупицам. За пять дней ее не переделать.

    - Валерия Чалого, который сейчас руководит «Рубином», вы приглашали в помощники?
    - Нет, бывший генеральный директор Айрат Гараев. Чалый приехал вроде как в академию, потом его предложили ввести в штаб. «Ну, давайте», – говорю.

    - До этого вы были знакомы?
    - Нет.

    - «Тренировочный процесс изменился на сто процентов», – его слова после вашего ухода. Как к ним относитесь?
    - Я бы такое не сказал. Когда пришел в «Рубин», напротив, объявил, что все хорошее ломать не буду. Ту же оборону, например, которая меня полностью устраивала. И потом, как измерить эти сто процентов? Пусть Чалый сам комментирует. Он при мне ничего не говорил о тренировочном процессе. Больше помалкивал.

    - А если бы сказал, был бы вами услышан?
    - Конечно. Я не раз говорил помощникам: если есть мысли, приходите, делитесь, обсудим. Главное, чтобы это шло на пользу делу. Но мне намекали: «Они боятся к вам заходить».

    - Кто намекал?
    - Люди. А чего меня бояться? Я что, серый волк? Сначала ты молчишь, потом все меняешь на сто процентов… Странно это. Видимо, выглядывать по-тихому из-за спины – тоже профессия.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2015 09:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 16 сентября 2015, 16:46

      Видимо, выглядывать по-тихому из-за спины – тоже профессия. Красава! Лучше слов не подберешь!

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 сентября 2015, 16:03

      Зачем теперь он это говорит? Когда было его время надо было его с умом использовать, а сейчас всё, ушел поезд

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 16 сентября 2015, 11:07

      Что сынок, что папаша, амбиций аж выпирает, а профессионализма сильно не хватает.

      1
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      Рейтинг: +43

      nice > Антибиотик 16 сентября 2015, 17:56

      Да ты просто гений от футбола. Если бы ты еще в нем разбирался, то вообще был бы Бубновым. На мой взгляд Рубин Билялетдинова играл очень неплохо, просто невезение не позволило ему быть повыше. При этом всех основных игроков разобрали команды РПЛ, ему пришлось собирать команду заново, делая упор на молодежь. Зря Рубин его уволил , такие серии бывают у каждой команды, есть даже термин - "синдром второго года", однако же умное руководство дает тренеру выправить ситуацию.

      1
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 16 сентября 2015, 10:48

      Чахлый тоже физрук на 100%.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > -Сивый Мерин- 16 сентября 2015, 11:04

      Не супер тренер, но уж по- лучше Билялетдинова раз так в десять будет.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 сентября 2015, 10:46

      На ус мотал!

      0
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