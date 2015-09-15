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    Компани: «Вылет на групповом этапе недопустим»

    Защитник Венсан Компани, который является капитаном «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от стартующего сегодня группового этапа Лиги чемпионов.

    «То, что мы не можем далеко пройти в Лиге чемпионов, пожалуй, всегда бросало тень на эмблему клуба и репутацию игроков. Впрочем, когда мы впервые выиграли Премьер-лигу в 2011 году, это получилось у нас отчасти из-за раннего вылета из Лиги чемпионов, позволившего нам сконцентрироваться на чемпионате.

    В первый раз это было удобно, но сейчас мне хотелось бы думать, что у нас команда, готовая сражаться на нескольких фронтах сразу. Если в январе команда продолжает участвовать в четырех турнирах сразу – тогда возможны разные варианты, но вылет раньше этого срока абсолютно недопустим», – подчеркнул бельгиец.

    Источник: Goal.com

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    15.09.2015 15:04
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