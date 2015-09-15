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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Опубликован логотип телеканала «Матч ТВ»

15 сентября 2015, 14:54
44

Сегодня был представлен логотип начинающего вещание в ноябре телеканала «Матч ТВ». Подробнее о нем рассказал генеральный продюсер занимавшейся разработкой логотипа студии Shandesign Сергей Шанович.

«При разработке логотипа использовались идеи шрифтов русского конструктивизма: в формах логотипа присутствуют геометричность, четкое построение, напряжение и динамика и ярко выраженная конструкция формы. В этом мы видим параллель со спортом. Кроме того, “Матч ТВ” — это канал прежде всего о российском спорте. Мы наследники графики конструктивизма. Этот стиль в искусстве абсолютно точно наш, русский, родной. И когда вы видите логотип “Матч ТВ”, то точно понимаете, что этот канал о российском спорте», – сказал он.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (44)
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KoLyaNN
1442319494
Привет из СССР! Мне нравится!
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yellow_man
1442319664
мдаа..денег отмыли от руки написали слово матч, красавцы чё...
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Politik-duri
1442319887
Гамно(
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xiz
1442320887
Редкостное гамнецо
Ответить
AlexKane
1442321639
Убожество
Ответить
n272nm
1442322068
Феноменальное говнище! Чувствуется рука настоящих профессионалов :))))
Ответить
ecstasyy
1442322190
Нормальный логотип
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senco
1442322639
Стильно и красиво.
Ответить
СС Варяг
1442323591
пфффф.. лучше бы сиськи Канделаки нарисовали
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Troj
1442324240
прям стихи Маяковского вспомнил... в то время такой шрифт был...чем закончил поэт и СССР мы все знаем..
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