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    Луческу: «Шахтер» считается лучшей командой Восточной Европы»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу посетил пресс-конференцию, посвященную предстоящей встрече Лиги чемпионов против «Реала». Наставник считает, что его команду недостаточно увжают.

    «Наша цель – представить «Шахтер» на международной арене как можно лучше. Как команду, которая считается лучшей в Восточной Европе. Последние два года мы не покупали игроков. Из-за ситуации, в которой находимся, делаем ставку на молодых украинцев. Думаю, оставшиеся не слабее тех, кто уехал. У нас сильная команда - хочу, чтобы нас уважали. Когда играли с «Манчестером», «Байером», другими – этого уважения не чувствовалось», - сказал Луческу.

    Румынскому специалисту не нравится начинать турнир с гостевой игры.

    «Я говорил, что в чемпионате приходится атаковать. Мы не то что не умеем обороняться, а мало это делаем. Проблема, что каждый год начинаем Лигу чемпионов в гостях, но мы показывали, что умеем обороняться».

    Источник: Sports.ru

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    15.09.2015 00:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 15 сентября 2015, 07:54

      Лучшая???!!! Да иди ты на ХУЙ, зажиточный румышка!!!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > moment of Glory 15 сентября 2015, 09:49

      Да не трать нервы) Ну, хочется румынскому дедушке так считать, пусть так и будет. А мы знаем, что это лишь его субъективное мнение и не более того.

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      Рейтинг: +10

      vik1974 > moment of Glory 15 сентября 2015, 10:09

      На даный момент мистер Луческу прав, Шахтарю нет равных в Восточной Европе. .

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