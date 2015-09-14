Гершкович: «Все идет к тому, что «Зенит» расстанется с Виллаш-Боашем»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о своем видении ситуации в «Зените». Он считает, что отставка главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша была бы верным решением.

«Это было бы правильным решением. Последние игры «Зенита» убеждают меня в том, что в коллективе пропал дух, нет огня и задора. Чувствуется какая-то обреченность. Все идет к тому, что клуб расстанется с португальским специалистом», - говорит Гершкович.

Он уверен, что руководство «Зенита» сумеет найти оптимальный способ расставания с наставником.

«Здесь все упирается в условия контракта — как договорятся. Расторгать соглашение и платить неустойку невыгодно для клуба. В руководстве «Зенита» работают грамотные люди. Думаю, они найдут правильный выход из сложившейся ситуации. Понятно, что Виллаш-Боаш не согласен с правилами и законами в российском футболе. Дело в том, что принят закон, и ему нужно подчиняться. Вот и все. Зачем плакаться? Надо нормально работать».