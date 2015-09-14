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    Гершкович: «Все идет к тому, что «Зенит» расстанется с Виллаш-Боашем»

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о своем видении ситуации в «Зените». Он считает, что отставка главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша была бы верным решением.

    «Это было бы правильным решением. Последние игры «Зенита» убеждают меня в том, что в коллективе пропал дух, нет огня и задора. Чувствуется какая-то обреченность. Все идет к тому, что клуб расстанется с португальским специалистом», - говорит Гершкович.

    Он уверен, что руководство «Зенита» сумеет найти оптимальный способ расставания с наставником.

    «Здесь все упирается в условия контракта — как договорятся. Расторгать соглашение и платить неустойку невыгодно для клуба. В руководстве «Зенита» работают грамотные люди. Думаю, они найдут правильный выход из сложившейся ситуации. Понятно, что Виллаш-Боаш не согласен с правилами и законами в российском футболе. Дело в том, что принят закон, и ему нужно подчиняться. Вот и все. Зачем плакаться? Надо нормально работать».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2015 21:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2015, 22:58

      кто еще желает высказаться Гершковичу то что теперь налог на иностранных тренеров отменили так что пусть не плачет

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