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    Аленичев: «Посчитал, что защитники будут более полезны»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пояснил, почему в матче с «Ростовом» (1:0) завершали игру семь защитников.

    «Предвосхищая ваши вопросы об оборонительном футболе во втором тайме, сразу объясню, что проблемы с атакующей группой игроков у нас действительно возникли – Зе Луиш по семейным обстоятельствам остался дома и не прибыл в расположение команды, повреждение получил Джано…

    В принципе, мог выпустить и Озбилиза, но мы ожидали много навесных передач вперед от «Ростова» и посчитали, что оборонительные футболисты в данной ситуации окажутся более полезными», — заявил Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2015, 18:35

      17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов.
      13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов.
      В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 17:12

      Как бы там не было-а тактика себя оправдала.Результат на табло.

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