Аленичев: «Посчитал, что защитники будут более полезны»

17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов.
13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов.
В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пояснил, почему в матче с «Ростовом» (1:0) завершали игру семь защитников.
«Предвосхищая ваши вопросы об оборонительном футболе во втором тайме, сразу объясню, что проблемы с атакующей группой игроков у нас действительно возникли – Зе Луиш по семейным обстоятельствам остался дома и не прибыл в расположение команды, повреждение получил Джано…
В принципе, мог выпустить и Озбилиза, но мы ожидали много навесных передач вперед от «Ростова» и посчитали, что оборонительные футболисты в данной ситуации окажутся более полезными», — заявил Аленичев.