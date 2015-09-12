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    Вернблум: «Мы вели 2:0, но затем просто выбросили этот результат»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум остался расстроен итогом прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (2:2).

    — Итог обескураживающий. У «Зенита» было, по сути, два момента. Мы создали огромное количество опасных моментов, могли сделать счёт 3:1, но не реализовали их. Мы вели 2:0, но затем просто выбросили этот результат.

    Показалось, что ключевой момент игры был при счёте 2:0, когда результат мог качнуться в ту или другую сторону. Почему именно в этот момент, как показалось со стороны, команда немного сбавила и позволила «Зениту» начать атаковать?

    — Могу сказать, что я очень доволен тем, как команда сыграла, но две ошибки стоили нам победы. Заработали только одно очко, а могли набрать три. В первом тайме, когда повели 2:0, мы действительно немного сбавили, стали играть на контратаках, но не удалось реализовать свои моменты. Во втором тайме снова взяли мяч под свой контроль. Могли сделать счёт 3:1, и тогда игра была бы сделана. К сожалению, не реализовали многочисленное количество шансов, и игра стала ничейной. Конечно, очень тяжело сейчас всё это воспринимать.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.09.2015 23:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +167

      астраханец 13 сентября 2015, 08:32

      Спасибо Слуцкому за это... Это же надо с начала второго тайма(!) при счете 2:1(!!) отдавать инициативу и до последнего держать на поле никакущего Еременко((((

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      Рейтинг: +459

      sour12 13 сентября 2015, 03:17

      на самом деле очеь странная игра 2-0 вели столько моментов, у зенита по сути ничего не было, пенальти пробит почти по центру и не сильно, с таким любой бы справился. при втором забитом вообще ничего не делали не мешали в опорной зоне что бы дать пас и не мешали смольникову, где был выпущеный 5й защитник и щенников??? и левый центральный защитник? очень странно =)))))) надеюсь в ЛЧ будет победа и удачи зениту тоже =)

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      Рейтинг: +365

      n272nm 13 сентября 2015, 00:14

      "Мы создали огромное количество опасных моментов..."(С) Я, видимо, какой -то другой матч смотрел, потому как огромного количества моментов созданных игроками ЦСКА не увидел.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 12 сентября 2015, 23:52

      а чего вы хотели?это Зенит,а не те с кем до этого играли!!!

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