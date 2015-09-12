Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Мы всегда давали бой «Барселоне»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посетил пресс-конференцию, посвященную центральному матчу третьего тура испанской Примеры, в котором мадридцы сойдутся с «Барселоной».

    «Мы всегда давали бой "Барселоне", но не всегда достигали нужного результата. Завтра увидим, как получится сыграть против каталонцев. Мы будем стараться навязывать борьбу и показывать хороший уровень игры», - обещает Симеоне.

    Наставник «матрасников» предпочел бы играть против каталонцев без Месси.

    «Без Месси в основе «Барселоны» нам было бы намного проще. Его уровень просто фантастичен. Это признают все: и футболисты, и тренеры, и болельщики».

    Решение о том, кто будет играть в атаке «Атлетико», пока не принято.

    «Это решение мы будем принимать уже завтра. Мартинес и Торрес в хорошей форме. Что касается Гризманна, то он является одним из лидеров Атлетико. Я очень надеюсь, что он сможет дорасти до уровня Месси и Роналду. Он амбициозен и молод, у него все впереди».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 12 сентября 2015, 02:22

      надеюсь, антоха вырастет похожим на месси, а не на сливочного центрфорварда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11