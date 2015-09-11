Созин: «ЦСКА пора начинать поиски нового тренера»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что Леонид Слуцкий покинет ЦСКА до начала Евро-2016, в котором, возможно, примет участие сборная России.

«Мое четкое убеждение, что Слуцкий поедет на Евро освобожденным тренером. ЦСКА пора уже начинать искать нового тренера. На мой взгляд, основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА – Виктор Гончаренко. Он молодой, интеллигентный человек со своими устойчивыми взглядами на футбол. Кроме того, в итоге получилась бы хорошая связка Гинер – Гончаренко», – заявил Созин.

Напомним, Слуцкий совмещает работу в ЦСКА и сборной России, но при этом пока не подписал контракта с РФС.