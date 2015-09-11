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    Созин: «ЦСКА пора начинать поиски нового тренера»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что Леонид Слуцкий покинет ЦСКА до начала Евро-2016, в котором, возможно, примет участие сборная России.

    «Мое четкое убеждение, что Слуцкий поедет на Евро освобожденным тренером. ЦСКА пора уже начинать искать нового тренера. На мой взгляд, основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА – Виктор Гончаренко. Он молодой, интеллигентный человек со своими устойчивыми взглядами на футбол. Кроме того, в итоге получилась бы хорошая связка Гинер – Гончаренко», – заявил Созин.

    Напомним, Слуцкий совмещает работу в ЦСКА и сборной России, но при этом пока не подписал контракта с РФС.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 17:37
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    Комментарии (14)
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    Антибиотик
    1441988247
    Добавилось проблем Гинеру.
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    largus97
    1441989250
    Газаева вернуть
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    95-shishani-95
    1441993126
    ...
    Ответить
    Lzz
    1441994842
    ,так взять и бросить клуб?офигеть, губу раскатали
    Ответить
    starche
    1441999243
    Пусть забирают Боаша!
    Ответить
    Бан
    1442002296
    Да кому какое дело, что считает Созин. Он даже не осьминог Пауль...
    Ответить
    lomonosoff
    1442015092
    Хотел бы посмотреть на работу Гончаренко в цска, хороший тренер только не везет ему с клубами
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    sour12
    1442016713
    Проще найти тренера для сборной, чем тренера для цска так как у клуба нет таких возможностей в подборе игроков которые есть у сборной.в цска надо много работать с теми кто есть (хотя конечно там собраны сильные мастера)
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    zamsb
    1442037302
    Андрей Созин считает, а выбор остается за Леонидом Слуцким
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    ologreds
    1694997196
    numo442050
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